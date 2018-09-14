TSK: Son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi.

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