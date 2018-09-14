HABER

TSK: Son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi.  (FOTOĞRAF) 

TSK: Son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERKur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...Kur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...
Evinde tüfek ve tabancalarla yakalandıEvinde tüfek ve tabancalarla yakalandı
Balyoz hakimi Ömer Diken'in tahliye talebi reddedildiBalyoz hakimi Ömer Diken'in tahliye talebi reddedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.