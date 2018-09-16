HABER

TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

TSK, turuncu listede aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan'ın 14 Eylül'deki hava harekatında öldürüldüğünü duyurdu.

TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 14 Eylül 2018’de yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu listede aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan olduğu yerel kaynaklardan alınan bilgiler ve yapılan incelemelerden tespit edilmiştir." denildi.

Öte yandan, Hakkari merkez kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren 1'i kadın 2 terörist öldürüldü.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "14 Eylül 2018 günü düzenlenen hava harekatı ile 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği merkez Kavaklı köyü Çobandağı bölgesinde 16 Eylül 2018 günü Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Timleri tarafından icra edilen operasyonda tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1’i kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile birlikte aynı bölgede devam eden operasyonlar neticesinde son üç günde toplamda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.


PARTNERVahşi yaşamın komik canlılarıVahşi yaşamın komik canlıları
Sayısal Loto'da 6 bilen 2 kişiden 1'i Bozüyük'tenSayısal Loto'da 6 bilen 2 kişiden 1'i Bozüyük'ten
Anız yangınları ile mücadele için 10 kişilik birim kurulduAnız yangınları ile mücadele için 10 kişilik birim kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK ali gever murat akdoğan

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 4 yorum
güzelll son hain kalana kadar devam allah güç kuvvet versin askere polise
ateşin bol olsun bit torbası
KAMUDAKİ HAHİNLER TEMİZLENDIKCE DEVLET KENDİNE GELIYO DEVLETE SIZMAK İSTEYEN TARIKAT VE CEMAATLERİ BELIRLEYIP BUNLARIDA TEROR KAPSAMINA ALMALI FETODEN GORDUK BUNLARDAN TURLIYEYE FAYDA GELMEZ MÜSLÜMANLIK TARIKAT VE CEMAATLERIN TEKELINDE OLAMAZ TÜRKİYE MÜSLÜMAN BİR ÜLKE DEVLETİN VE MİLLERİN ÜSTUNDE HİÇ BİR İRADE OLMAMALI
harika
Diğer Haberler
Yemek Sepeti'ne neden girilemiyor? Yemek Sepeti'nden açıklama

Yemek Sepeti'ne neden girilemiyor? Yemek Sepeti'nden açıklama

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

İzmir'de 305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu

İzmir'de 305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu

Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir

Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

TSK eğitim fotoğrafları paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi

TSK eğitim fotoğrafları paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.