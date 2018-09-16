TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 14 Eylül 2018’de yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu listede aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan olduğu yerel kaynaklardan alınan bilgiler ve yapılan incelemelerden tespit edilmiştir." denildi.

Öte yandan, Hakkari merkez kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren 1'i kadın 2 terörist öldürüldü.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "14 Eylül 2018 günü düzenlenen hava harekatı ile 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği merkez Kavaklı köyü Çobandağı bölgesinde 16 Eylül 2018 günü Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Timleri tarafından icra edilen operasyonda tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1’i kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile birlikte aynı bölgede devam eden operasyonlar neticesinde son üç günde toplamda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



