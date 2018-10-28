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TSK, Suriye sınırındaki terör mevzilerini bombaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:23 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki sınır hattında bulunan Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışıyla imha etti.

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki sınır hattında bulunan Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışıyla imha etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Türkiye sınır hattında bulunan ve Şanlıurfa'nın Suruç ile Gaziantep'in Karkamış ilçelerinin karşısına düşen Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışlarıyla hedef aldı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Ayn el Arab'ın batısındaki Zurmaghar'da inşa edilen siper ve mevzilerin imha edildiği belirtildi.

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TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyorTSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor
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