TSK, Suriye sınırındaki terör mevzilerini bombaladı

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki sınır hattında bulunan Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışıyla imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Türkiye sınır hattında bulunan ve Şanlıurfa'nın Suruç ile Gaziantep'in Karkamış ilçelerinin karşısına düşen Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışlarıyla hedef aldı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Ayn el Arab'ın batısındaki Zurmaghar'da inşa edilen siper ve mevzilerin imha edildiği belirtildi.

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Hava saldırısından ARŞİV görüntüler

