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TSK, Suriye sınırındaki terör mevzilerini bombaladı (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 16:08 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki sınır hattında bulunan Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışıyla imha etti.

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki sınır hattında bulunan Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışıyla imha etti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Türkiye sınır hattında bulunan ve Şanlıurfa'nın Suruç ile Gaziantep'in Karkamış ilçelerinin karşısına düşen Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışıyla hedef aldı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Ayn el Arab'ın batısındaki Zur Maghar'da inşa edilen siper ve mevzilerin imha edildiği belirtildi.

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