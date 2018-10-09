TSK, tahliye operasyonunun görüntülerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 3 bin metre rakımdaki kayalıktan helikopterle gerçekleştirilen tahliye operasyonunun görüntülerini paylaştı.
TSK'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımında, pilotların 3 bin metre rakımdaki kayalıktan gerçekleştirdiği tahliye operasyonunun görüntüleri yer aldı.
Tahliye operasyonunun görüntüleri, paylaşımın ilk dakikalarında kullanıcılar tarafından yüzlerce beğeni aldı.
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