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TSK, tahliye operasyonunun görüntülerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 12:13 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesaplarında, 3 bin metre rakımdaki kayalıktan helikopterle gerçekleştirilen tahliye operasyonunun görüntülerine yer verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 3 bin metre rakımdaki kayalıktan helikopterle gerçekleştirilen tahliye operasyonunun görüntülerini paylaştı.

TSK'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımında, pilotların 3 bin metre rakımdaki kayalıktan gerçekleştirdiği tahliye operasyonunun görüntüleri yer aldı.

Tahliye operasyonunun görüntüleri, paylaşımın ilk dakikalarında kullanıcılar tarafından yüzlerce beğeni aldı.

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