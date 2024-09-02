TSK tarihinde bir ilk! Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının birincileri kadın öğrenciler oldu... Sosyal medya onları konuşuyor

TSK tarihinde bir ilk yaşandı. Kara Harp Okulu’ndan Teğmen Ebru Eroğlu, Hava Harp Okulu’ndan Teğmen İkra Kuyumcu ve Deniz Harp Okulu’ndan Teğmen Şeyda Yıldırım, eğitimlerini birincilikle tamamladı. Üç harp okulununun da birincilerinin kadın öğrenciler arasından çıkması büyük grur yaşatırken;bBirinci olan teğmenler, diplomalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

ERDOĞAN: TESADÜF DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın öğrencilerinin söz konusu başarılarıyla ilgili yapatığı açıklamada “Bu herhangi bir tesadüf değil, kızlarımızın gerçekten Harp Okullarımıza olan ilgi ve alakası, bunun neticesinde çalışmaları ve verdikleri mücadele, bu mücadeleyle de hamdolsun kara, hava, deniz, buralardaki alınan netice” diye konuştu.

Erdoğan, “Bu tabi bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Demek ki kızlarımız başarır. Başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır” ifadelerini kullandı.

DENİZ HARP OKULU BİRİNCİSİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Teğmen Şeyda Yıldırım, 2002’de İzmit’te doğdu. Osman ve Nesrin Yıldırım çiftinin üç çocuğundan ilki olan Yıldırım, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’nde tamamladıktan sonra 2019 yılında Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nden mezun oldu. Yıldırım, İngilizce biliyor.

KARA HARP OKULU BİRİNCİSİ

Teğmen Ebru Eroğlu, 2000 yılında İstanbul Kadıköy’de doğdu. Cemil Eroğlu ve Nermin Eroğlu çiftinin ilk çocuğu olan Ebru Eroğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Genç teğmen, iyi derecede Rusça biliyor.

HAVA HARP OKULU BİRİNCİSİ

Hava Harp Okulu’nu birincilikle tamamlayan Teğmen İkra Kuyumcu 2001’de İzmir’de doğdu. Kemalpaşa’da yaşayan Vedat ve Zekâvet Kuyumcu’nun üç çocuğundan ilki olan İkra Kuyumcu, ilk ve orta öğrenimini Manisa Turgutlu’da tamamladıktan sonra 2020 yılında İzmir Amerikan Lisesi’nden mezun oldu. İngilizce ve İspanyolca bilen Kuyumcu’nun mezun olduğu İzmir Amerikan Koleji’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Zekası, öğrenme isteği ve yüksek algısıyla ACI’da (İzmir Amerikan Lisesi) iz bırakan öğrencilerimizden İkra Kuyumcu Hava Harp Okulu’nu birincilikle bitirerek bizleri gururlandırdı. Mezunumuzu kutluyor, seçtiği yolda çok güzel yerlere geleceğine inanıyoruz” denildi.