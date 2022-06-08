TSK tayin sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 2022 Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri TSK tayin sonuçları için tarih belli mi?

TSK tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri, uzman çavuş, subay ve astsubay tayinlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki TSK tayin sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri TSK tayin sonuçlarına ilişkin bilgiler...

TSK TAYİN SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TSK tayinleri her sene bahar aylarının sonunda belirleniyor. Açıklama ise Haziran ayında yapılıyor.

2022 yılı için ise henüz takvim konusunda bir açıklamada bulunulmadı.

TSK tayinleri hakkında ilerleyen haftalarda açıklama yapılacağı düşünülüyor.

JANDARMA TAYİN VE GENEL ATAMALARI BELLİ OLDU

Jandarma Genel Komutanlığınca, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar ise belli oldu.

Bu yılın genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.

Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'inci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan personel ve temdit başvurusunda bulunan personel ile öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak yapıldı.

Atama takvimine uygun olarak yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi.

