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TSK, Tel Rıfat'taki taciz ateşine karşılık verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

 MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat’taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat’taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur" denildi.

Haber:ANKARA, (DHA)-

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