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TSK Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristleri vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 17:12 | Son Güncelleme

TSK obüsleri, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK hedeflerini obüslerle vurdu.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu TSK unsurları, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesindeki örgüt hedeflerine yönelik 5 obüs atışı yaptı.

Afrin'de sabah saatlerinde bomba yüklü araç patlatılmış ancak ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, pazar günü Afrin kent merkezinde sivilleri hedef alan iki sadırı düzenlemişti. Saldırılar sonucu 2 sivil hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

- Tel Rıfat'ın durumu

Arap toprağı Tel Rıfat, 3 yıldır YPG/PKK'nın işgalinde yer alıyor. Örgüt, Tel Rıfat'tan başlayıp Münbiç'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor.

YPG/PKK'lı teröristler, 2016'nın başında Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı.

YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı. Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.

Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bin sivil, YPG/PKK işgalinin ardından göç etmek zorunda kaldıkları Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de barınıyor.

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Afrin obüs Tel Rıfat TSK YPG/PKK

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