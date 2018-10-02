TSK uçağı organ nakli için havalandı

Rize'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) tahsis edilen uçakla Isparta'ya ulaştırıldı.
Rize'de beyin kanamasına bağlı beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki kadının organları ailesi tarafından bağışlandı. Kadının karaciğeri, TSK tarafından tahsis edilen uçakla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi.
Yaklaşık altı aydır karaciğer yetmezliği yaşayan 57 yaşındaki Kamil Parlak'a nakil yapıldı.
Nakil sonrası sağlığına kavuşan Parlak, herkesin organ bağışında bulunması gerektiğini belirterek, "Organlar, toprağa karışıp gitmesin. Verilsin ki hayatlar kurtulsun." dedi.
Hastanın eşi Fatma Parlak da nakille sadece eşinin değil, kendisinin ve çocuklarının da huzura kavuştuğunu vurguladı.
SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ ve Doku Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu da hastanın altı ay önce organ nakli listesine alındığını belirtti.
Nakil sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğunu anlatan Sabuncuoğlu, "Yakın zamanda hastamızı taburcu etmeyi düşünüyoruz. Ülkemizde organ nakli bekleyen hastalarımız çok fazla. Her organ bağışının bir hayat olduğunu bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Türkiye'den Menbiç resti: Artık zamanı geldi
Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!
Önce giysilerini çıkardı, sonra fotoğrafladı!
Erdoğan'dan aday uyarısı: Kimse bu teklifle gelmesin
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler
ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Japonlar tarafından geliştirildi, akılalmaz görüntüler ortaya çıktı!
Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum