TSK uçağıyla getirilen karaciğer, siroz hastasına nakledildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, 6 aydır nakil bekleyen siroz hastası Kamil Parlak (57), Rize'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan karaciğeriyle hayata tutundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) uçağıyla Isparta'ya getirilen karaciğer, 10 saatlik operasyonla Parlak'a nakledildi.

Rize'de yüksekten düşmesi sonucu beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının ailesi tarafından bağışlanan organlarından karaciğeri, Isparta'daki siroz hastası Kamil Parlak'a umut oldu. Organ nakli için görevlendirilen Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki ekip, 27 Eylül'de karaciğeri TSK'ya ait uçakla Isparta'ya getirdi. Yaklaşık 10 saat süren operasyonla karaciğer, Kamil Parlak'a nakledildi. Nakli yapılan Parlak, organı bağışlanan kişiye rahmet dilerken, organ bağışının önemine dikkati çekti.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ ve Doku Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu da Kamil Parlak'ın adının 6 ay önce organ nakli listesine yazıldığını belirterek, ameliyat sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğunu kaydetti. Organ bağışının önemine vurgu yapan Sabuncuoğlu, çok fazla nakil bekleyen hasta olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI



