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TSK unsurlarının Aden Körfezi’nde görev süresinin uzatılması tezkeresi TBMM’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2020 11:07 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nhin Aden Körfezi’nde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.Aden Körfezi’nde görev yapan deniz unsurlarının görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nhin Aden Körfezi’nde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Aden Körfezi’nde görev yapan deniz unsurlarının görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde gerçekleşen deniz haydutluğu ve silahlı soygun ve eylemlerine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde asker göndermesinin süresinin uzatılmasını kapsıyor.

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