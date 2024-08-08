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  4. TSK üssüne saldırı planlıyordu! MİT'ten nokta operasyon: Serdar Sönmez öldürüldü

TSK üssüne saldırı planlıyordu! MİT'ten nokta operasyon: Serdar Sönmez öldürüldü

08.08.2024 10:21
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Irak/ Hakurk’ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez, MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

TSK üssüne saldırı planlıyordu! MİT'ten nokta operasyon: Serdar Sönmez öldürüldü

MİT, Irak’ta PKK/KCK’ya bir darbe daha indirdi. Irak/ Hakurk’ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod Serdar SÖNMEZ, MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

TSK’YA SALDIRI PLANINI MİT ENGELLEDİ

Terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sönmez, PKK/KCK sözde üst düzey yöneticilerden TSK’ya yönelik eylem talimatı aldı.

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MİT’in saha ajanlarından edindiği istihbarata göre, Serdar Sönmez TSK’nın Hakurk’taki harekât bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti.

KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ DETAYI

PKK/KCK’lı terörist keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.

Edinilen istihbarat sonucu, MİT Serdar Sönmez’i adın adım izlenmeye başladı. MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla terörist Sönmez’in harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı alındı.

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PKK/KCK’lı Serdar Sönmez, Hakurk’ta TSK üs bölgesine yönelik suikast hazırlığı içerisindeyken başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

EZIZ GABAR KOD SERDAR SÖNMEZ KİMDİR?

Eziz Gabar kod Serdar Sönmez, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2015 yılında Irak’ın kuzeyinde Gare Alanı’na geçerek silahlı/ideolojik eğitim aldı. 2018’de Kandil Alanı’nd

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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