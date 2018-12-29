HABER

TSK, 'Vatan Marşı' ile yeni yılı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 10:59 | Son Güncelleme

TSK, 'Vatan Marşı' ile yeni yılı kutladı TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Vatan Marşı' klibi ile Türk halkının yeni yılını kutladı.

TSK, 'Vatan Marşı' ile yeni yılı kutladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Vatan Marşı' klibi ile Türk halkının yeni yılını kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı ve TSK, Genelkurmay Başkanlığı personelinden oluşan koronun seslendirdiği 'Vatan Marşı' klibini, Twitter hesaplarından paylaştı. 'Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize ithaf olunur' notuyla başlayan klibin başında kuvvet komutanlıklarının görüntüleri yer aldı. Genekurmay Başkanlığı merdivenlerinde toplanan koronun seslendirdiği, TSK birliklerinin eğitim tatbikatlarından görüntülerin yer aldığı klip, büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Vatan Marşı klibi
Haber: ANKARA, (DHA)

Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!
İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?
Başkale'de kardan kapanan yollar için yoğun çalışmaBaşkale'de kardan kapanan yollar için yoğun çalışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi)

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yılbaşı öncesi İstanbul Emniyeti harekete geçti!

Yılbaşı öncesi İstanbul Emniyeti harekete geçti!

OHAL Komisyonu'ndan başvuru kararı!

OHAL Komisyonu'ndan flaş karar! Reddedildi

TEM'de zincirleme trafik kazası! Ekipler olay yerinde

İstanbullulara sabah şoku! Ekipler olay yerinde

3 aydır sahte kimlik ve polis üniformasıyla geziyordu! Yakalandı

Sahte polis, polisin dikkatiyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.