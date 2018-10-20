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TSK ve ABD askerleri, Suriye’de 63’ncü devriyeyi gerçekleştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 13:09 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 20 Ekim 2018 tarihinde 63’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir” denildi.

TSK ve ABD askerleri, Suriye’de 63’ncü devriyeyi gerçekleştirdi

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 20 Ekim 2018 tarihinde 63’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir” denildi.
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