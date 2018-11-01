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TSK ve ABD Münbiç'te ortak devriyeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 16:54 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Münbiç'te ortak devriyeye başladı

MÜNBİÇ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası çerçevesinde ilçede ortak devriye faaliyetine başladı.

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk ve ABD askeri unsurları ilk ortak devriye faaliyetine geçti.

Taraflar, ortak devriye öncesinde yürüttükleri eğitimleri 25 Ekim'de tamamlamışlardı.

Türk ve ABD askerleri çalışmayı Münbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarında yürütüyor.

ABD ve Türkiye, 4 Haziran'da YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Yol haritası, 4 Haziran'dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin tamamlanıp, ilçe merkezindekiler dahil olmak üzere YPG/PKK'lıların bölgeden tümüyle çıkartılmasını, ardından ilçe merkezindeki askeri ve sivil meclislerin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

ABD tarafı, yol haritasının henüz başlangıç aşamasında teknik gerekçeler ileri sürerek uzun bir gecikmeye sebep olmuştu.

TSK unsurları, 18 Haziran'dan bu yana 68 kez koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra etti.

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Anahtar Kelimeler:
Münbiç yol haritası ortak devriye

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