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TSK ve ABD Münbiç'te üçüncü ortak devriye faaliyetine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 12:43 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Münbiç'te üçüncü ortak devriye faaliyetine başladı

MÜNBİÇ/ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası çerçevesinde ilçede üçüncü ortak devriye faaliyetini icra ediyor.

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk ve ABD askeri unsurları üçüncü ortak devriye çalışmasını koordine ediyor.

Türk ve ABD askerleri çalışmayı, Münbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı civarında yürütüyor.

İki ülke unsurları ilk ortak devriye faaliyetini 1 Kasım'da, ikincisini ise 8 Kasım'da yapmıştı.

- Münbiç yol haritası

ABD ve Türkiye, 4 Haziran'da YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Yol haritası, 4 Haziran'dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin tamamlanıp, ilçe merkezindekiler dahil olmak üzere YPG/PKK'lıların bölgeden tümüyle çıkartılmasını, ardından ilçe merkezindeki askeri ve sivil meclislerin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. ABD tarafı, yol haritasının henüz başlangıç aşamasında teknik gerekçeler ileri sürerek uzun bir gecikmeye sebep olmuştu.

ABD, 2 Kasım'da terör örgütü YPG/PKK ile de Suriye'nin kuzeydoğu sınırları boyunca devriye gezmeye başlamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-YPG/PKK ortak devriyesiyle ilgili "Bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur." ifadesini kullanarak tepki göstermişti.

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ortak devriye

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