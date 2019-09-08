TSK ve ABD ordusunun sınırın Suriye tarafındaki ortak kara devriyesi başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 6 zırhlı araç, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusundan sınırı geçerek bölgede bekleyen ABD askeri konvoyuyla bir araya geldi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki ilk ortak kara devriyesi başladı. Ortak devriyenin öğlen saatlerine kadar sürmesi planlanıyor. Türkiye ve ABD, ağustos ayından bu yana, Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolünde olan Suriye'nin kuzeydoğusunda atılacak ortak adımlar üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. 7 Ağustos'ta varılan anlaşma gereği ilk olarak sınırın Suriye tarafında ortak gözlem uçuşu yapılmıştı. Pazar günü başlayan ortak kara devriyesiyle TSK, ilk kez Suriye sınırını geçmiş oldu. Kara devriyesini helikopterler de takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda, Türkiye'nin sınıra ördüğü duvarın hemen yanında ilerleyen TSK konvoyu görülüyor. MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ortak kara devriyesinin Suriye tarafında başladığını duyurdu: https://twitter.com/tcsavunma/status/1170588808045309953?s=20

Cumartesi akşamı da Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Joseph Dunford'la telefon görüşmesi yaptı. MSB, yine Twitter paylaşımıyla duyurduğu görüşme için "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı." açıklaması yaptı. Erdoğan: Eylülün son haftasına kadar fiilen başlatmakta kararlıyız Türkiye ve ABD, Temmuz ayında başlayan görüşmelerin sonucunda 7 Ağustos'ta "Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekât merkezi kurulmasına" karar verildiğini duyurmuştu. Ardından Akçakale'de Müşterek Harekât Merkezi kuruldu. Ankara, 30-40 kilometre derinliğinde bir "güvenli bölge" talep ederken ABD, 15 kilometre derinliğinde bir tampon bölge istiyor. Ankara, PKK'nın Suriye'deki kolu olduğu gerekçesiyle YPG'nin güvenli bölgeden tamamen çıkmasını ve kontrolün TSK ve Suriyeli muhaliflerde olmasını talep ediyor.