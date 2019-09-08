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TSK ve ABD ordusunun sınırın Suriye tarafındaki ortak kara devriyesi başladı

08.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 6 zırhlı araç, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusundan sınırı geçerek bölgede bekleyen ABD askeri konvoyuyla bir araya geldi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki ilk ortak kara devriyesi başladı. Ortak devriyenin öğlen saatlerine kadar sürmesi planlanıyor.

TSK ve ABD ordusunun sınırın Suriye tarafındaki ortak kara devriyesi başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 6 zırhlı araç, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusundan sınırı geçerek bölgede bekleyen ABD askeri konvoyuyla bir araya geldi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki ilk ortak kara devriyesi başladı. Ortak devriyenin öğlen saatlerine kadar sürmesi planlanıyor.

Türkiye ve ABD, ağustos ayından bu yana, Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolünde olan Suriye'nin kuzeydoğusunda atılacak ortak adımlar üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.

7 Ağustos'ta varılan anlaşma gereği ilk olarak sınırın Suriye tarafında ortak gözlem uçuşu yapılmıştı. Pazar günü başlayan ortak kara devriyesiyle TSK, ilk kez Suriye sınırını geçmiş oldu.

Kara devriyesini helikopterler de takip ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda, Türkiye'nin sınıra ördüğü duvarın hemen yanında ilerleyen TSK konvoyu görülüyor.

MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ortak kara devriyesinin Suriye tarafında başladığını duyurdu:

https://twitter.com/tcsavunma/status/1170588808045309953?s=20

Cumartesi akşamı da Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Joseph Dunford'la telefon görüşmesi yaptı.

MSB, yine Twitter paylaşımıyla duyurduğu görüşme için "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı." açıklaması yaptı.

Erdoğan: Eylülün son haftasına kadar fiilen başlatmakta kararlıyız

Türkiye ve ABD, Temmuz ayında başlayan görüşmelerin sonucunda 7 Ağustos'ta "Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekât merkezi kurulmasına" karar verildiğini duyurmuştu.

Ardından Akçakale'de Müşterek Harekât Merkezi kuruldu.

Ankara, 30-40 kilometre derinliğinde bir "güvenli bölge" talep ederken ABD, 15 kilometre derinliğinde bir tampon bölge istiyor.

Ankara, PKK'nın Suriye'deki kolu olduğu gerekçesiyle YPG'nin güvenli bölgeden tamamen çıkmasını ve kontrolün TSK ve Suriyeli muhaliflerde olmasını talep ediyor.

22 Ağustos'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda yaptığı görüşme sonrası Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının başlatılması konusunda mutabık kalındığı" belirtildi.

Ardından Reuters, YPG'nin Tel Abyad ve Ras el Ayn'dan çekildiğini, kendilerine konuşan Kürt kaynakların "diyalog yoluyla bir çözüm bulmaktan yana olduklarını aktardı.

AFP haber ajansı da Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt kaynaklara dayandırdığı haberinde YPG'nin çekildiğini bildirdi.

Erdoğan son olarak Perşembe günü yaptığı açıklamada "Tüm gelişmeler bizim istediğimiz güvenli bölge ile muhataplarımızın arasındaki güvenli bölge arasında ciddi farklar olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki duruma daha fazla seyirci kalma durumu yoktur. Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız." demişti.

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