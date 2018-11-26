TSK ve ABD unsurları Münbiç'te dördüncü devriye faaliyetini gerçekleştirdi

ANKARA, (DHA) - T\u00dcRK Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK), ABD Silahl\u0131 Kuvvetleri unsurlar\u0131yla birlikte, M\u00fcnbi\u00e7\u2019te, 'M\u00fc\u015fterek Birle\u015fik Devriye Faaliyetleri'nin d\u00f6rd\u00fcnc\u00fcs\u00fcn\u00fcn bug\u00fcn icra edildi\u011fini duyurdu.\u0130ki \u00f6\u011frenci bomba imha robotu geli\u015ftirdi!Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131 cinayeti i\u00e7in fla\u015f a\u00e7\u0131klama: Cesedi...Fenala\u015f\u0131p yere d\u00fc\u015fen e\u015fe\u011fe kalkmas\u0131 i\u00e7in sopayla vurdu, 'Masaj yapt\u0131m' dedi
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