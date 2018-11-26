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TSK ve ABD unsurları Münbiç'te dördüncü devriye faaliyetini gerçekleştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 17:10 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla birlikte, Münbiç’te, Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin dördüncüsünün bugün icra edildiğini duyurdu.

TSK ve ABD unsurları Münbiç'te dördüncü devriye faaliyetini gerçekleştirdi

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla birlikte, Münbiç’te, Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin dördüncüsünün bugün icra edildiğini duyurdu.

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