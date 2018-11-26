TSK ve ABD unsurları Münbiç'te dördüncü devriye faaliyetini gerçekleştirdi

ANKARA, (DHA) - T\u00dcRK Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK), ABD Silahl\u0131 Kuvvetleri unsurlar\u0131yla birlikte, M\u00fcnbi\u00e7\u2019te, M\u00fc\u015fterek Birle\u015fik Devriye faaliyetlerinin d\u00f6rd\u00fcnc\u00fcs\u00fcn\u00fcn bug\u00fcn icra edildi\u011fini duyurdu. \nFOTO\u011eRAFLIPARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan \u00fcnl\u00fcler Kar maskeli ve d\u00f6vmeli gasp \u015f\u00fcphelisi masaj salonunda yakaland\u0131Fenala\u015fan e\u015fe\u011fe yapt\u0131\u011f\u0131 \u015fey kan dondurdu
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