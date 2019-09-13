TSK ve MİT ortak operasyonunda, 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Millî İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kandil bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi” denildi.

Haber: ANKARA, (DHA)

