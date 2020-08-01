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TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 12:31 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde Kuzey Irak’ta bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucunda Kuzey Irak’taki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ayrıca bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" notuyla paylaştı.

İHA

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