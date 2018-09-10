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TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:08 | Son Güncelleme

Yerel kaynaklar, Suriye'de Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat'a ÖSO birliklerinin TSK desteğiyle operasyon başlattığını duyurdu. Rejim güçlerinin bugün askeri yığınak yaptığı ve zırhlı birlikler gönderdiği bölgede bulunan terör örgütü PKK'ya bağlı teröristlerin ve Esad birliklerinin operasyonda vurulduğu iddia etti.

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

Zeytin Dalı harekatıyla temizlenen Afrin'in doğusunda ve Halep'in kuzeyinde yer alan Tel Rıfat'taki terör mevzileri ve Esad rejimine bağlı birlikler bugün akşam saatlerinde roketlerle vuruldu. Yerel kaynaklar, bölgedeki ÖSO askerleri tarafından başlatılan operasyona, TSK'nın da destek verdiğini iddia etti.

Tel Rıfat'ın ilçe merkezinde bazı noktaların bu operasyonda vurulduğu duyuruldu.

telrıfat

ESAD O BÖLGEYE BUGÜN ZIRHLI BİRLİKLER GÖNDERMİŞTİ

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve destekçileri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerin karşısındaki cephe hatlarına bugün askeri yığınak yapmaya başlamıştı.
Sevkiyatlar, terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Deyr Cemal, Tel Rıfat, Ayn Dakne, Ahras, Harbil, Umgura, Umhuş bölgelerine ve Bab ilçesi karşısındaki Tadif bölgelerine yapıldı.
Rejim bölgeye piyade unsurlarının yanı sıra çok sayıda tank, zırhlı araç, top ve füze bataryası ve ağır silah da sevk etti.

Askeri sevkiyatlarda Esad rejimi, Bab ve Azez kentleri karşısında terör örgütü YPG/PKK ile ortak kontrol ettiği hattı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye TSK ÖSO Tel Rıfat Esad rejim vurdu operasyon

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
vurun kahpelere. asrın savaşı başlasın. ya yok olacaz yada özgür yaşayacaz
sen belli ki Amerika'da yaşıyorsun. Allah'ın MAL'ı
TAVİZE YER VERİLMEMELİ BUGUN EN UFAK TAVİZ VERİRSE TÜRKİYE İLERDE BÖLÜNÜRÜZ
hadi hayirlisi olsun bakalim
kimin eli kimin cebinde belli değil olan gene bize olur dolar uçar gider stokcular zengin para babaları oturduğu yerden parasına para katar bizde bekleriz telefon calsada iş yapsak diye faturalar odense kiralar odense krediler odense olan gene bize yani
al sana bir embesil
afrinin temizlendigini medya kendine inandiramadi ama belliki millet e inandirmislar.
tsk ve öso askeri diye başlık atıyorsunuz şanlı ordumuzu vatandaşı olduğu ülkesinin ordusu ile savaşan vatan haini öso teröristleri ile yan yana gösteriyorsunuz bu çok yanlış bir durumdur eğer tsk bu teröristlerle birlikte böyle bir saldırı yaparsa uluslararası ilişkiler açısından meşru bir devletin ordusuna kendi ülke sınırları içerisinde saldırmış oluyor örnek olarak allah etmeye türkiyenin bir savaş durumunda ermenistan ordusunun pkk ile birlikte tsk ya saldırması ve bunun dış medya tarafından meşru görülmesi övülerek anlatılmasıyla eşdeğerdir bu yanlıştan dönmek lazım gidilen yol yol değil
Savaş çığırtkanlığı yapan tek hücreliler size soruyorum, suriye topraklarında suriye askerlerine saldırı yapmayı dünyaya nasıl açıklayacaksınız? Bunun bize faydası ne olacak? Teröristleri(öso) mi suriyenin başına geçireceksiniz? Ülkeye daha çok suriyelinin gelmesini mi istiyorsunuz, yoksa suriyenin normale dönüp ülkemizdeki suriyelilerin gitmesini mi? Dost musunuz düşman mı kararverin.
troller halen BOP ni anlamadılar .kardeşim bu sünger Bob değil
niye çünkü işit e dokunmayın diyorlar aynı zihniyet
İnşallah haberin doğruluk payı yoktur, umarım hükümet böyle bir hataya düşmemiştir. Suriye devletiyle savaşa girmek yapılacak en büyük hata olur. Zaten şu an öso denen terör örgütü destekleyerek hatanın büyüğünü yapıyoruz. İnşallah bu hatadan dönülür de Suriyeyle anlaşma yoluna gidilir. Suriyelileri vatanımızdan yollamanın tek çıkar yolu budur
Türkiye yanlış ata oynuyor. Suriyede ÖSO nun geleceği yok gibi birşey. sonunda ya teslim olacaklar yada yok olacaklar. Biz Suriye rejimiyle şu anda masaya falan oturamazsak bizim sınırımızda terör uzun yıllar yok olmaz. buda ekonomik ve sosyolajik yönden olumsuz etkiler.
sabah rus ordusu ve esat rejimi idlibi bombalıyor akşam tsk ve üso esat rejimini vuruyor. iran rusya ve türkiye duriye zirvesi yapıyor. aklımda deli sorulular
ALLAH YAR YARDIMCILARI OLSUN.
Son 3'lü toplantıdan süpriz Esed'den vazgeçme kararı çıkabilir demiştim.Pkk zaten İdlib'in içinde ABD güvencesinde. Esed'le anlaşmaya gitmeyip, vurmayı denedik bari tam vurup hepten indirelim diyeceğim ama, diyemiyorum. Çünkü yerine koyacak adam gibi bir lider yok ortada.Suriyelilerin yarısı TC. ve Avrupa'ya kaçmış keyifte. Bir kısmı terörist, bir kısmı da TC.ye paralı asker olmuş. Geriye kalan Suriyeliler aç, perişan.Bu koşullarda Esed'i yok edip, demokratik seçim ayaklarıyla hepten satılmış, istedikleri kukla birini yerine oturturlarsa Suriye'de bölünmeyi kendi elimizle hızlandırmış olacağız
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