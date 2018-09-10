TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

Zeytin Dalı harekatıyla temizlenen Afrin'in doğusunda ve Halep'in kuzeyinde yer alan Tel Rıfat'taki terör mevzileri ve Esad rejimine bağlı birlikler bugün akşam saatlerinde roketlerle vuruldu. Yerel kaynaklar, bölgedeki ÖSO askerleri tarafından başlatılan operasyona, TSK'nın da destek verdiğini iddia etti.

Tel Rıfat'ın ilçe merkezinde bazı noktaların bu operasyonda vurulduğu duyuruldu.

ESAD O BÖLGEYE BUGÜN ZIRHLI BİRLİKLER GÖNDERMİŞTİ

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve destekçileri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerin karşısındaki cephe hatlarına bugün askeri yığınak yapmaya başlamıştı.

Sevkiyatlar, terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Deyr Cemal, Tel Rıfat, Ayn Dakne, Ahras, Harbil, Umgura, Umhuş bölgelerine ve Bab ilçesi karşısındaki Tadif bölgelerine yapıldı.

Rejim bölgeye piyade unsurlarının yanı sıra çok sayıda tank, zırhlı araç, top ve füze bataryası ve ağır silah da sevk etti.

Askeri sevkiyatlarda Esad rejimi, Bab ve Azez kentleri karşısında terör örgütü YPG/PKK ile ortak kontrol ettiği hattı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.



