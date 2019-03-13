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TSK ve Rus askerinden Tel Rıfat'ta ortak devriye hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:30 | Son Güncelleme

  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Suriye'de özgürleştirilen bölgeler ile terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Tel Rıfat arasındaki hatta Mehmetçik ile Rus askerleri ortak devriye faaliyetine hazırlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Suriye'de özgürleştirilen bölgeler ile terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Tel Rıfat arasındaki hatta Mehmetçik ile Rus askerleri ortak devriye faaliyetine hazırlanıyor.
İç savaşın 8 yıldır sürdüğü Suriye'de, Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak adlandırılan Fırat'ın batısındaki Cerablus ile İdlib arasındaki bölge, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör örgütlerinden arındırıldı. 4 bin kilometrekarelik alanın teröristlerden temizlenmesi ve yeniden inşasının ardından 300 bini aşkını Türkiye'den olmak üzere, yüz binlerce Suriyeli sahip olduğu topraklara yeniden dönerek yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.
Türkiye, Suriyeli sivillerin güvenle yaşamını sürdürmesi ve ülkelerine dönüşlerinin hız kazanması amacıyla Fırat'ın doğusu ile terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat ve Menbiç'e yönelik askeri harekât olabileceğine dönük sinyaller verdi. Bu sinyallerin ardından Menbiç bölgesinde TSK ve ABD askerleri ilk olarak ortak, daha sonra bağımsız devriye faaliyetleri ile görev yapmaya başladı. Aynı süreçte TSK ile Rus kuvvetleri, gerginliğin sürdüğü İdlib kentinde de benzer şekilde çatışmasızlığın sürmesi amacıyla devriye faaliyetlerine devam etti.
AZEZ'DE TOPLANTILAR YAPILDI
Ortak ve bağımsız devriyeler ile amaçlanan çatışmasızlık ve sivil halkın güvenliğinde istenilen noktaya gelinmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rus Silahlı Kuvvetleri bu kez Tel Rıfat bölgesinde de ortak devriye yapılması için görüşmelere başladı. Zaman zaman gerçekleşen ve Türk askerinin anında karşılık vererek püskürttüğü saldırıların da önlenmesi amacıyla müşterek yapılması planlanan devriye faaliyetine ilişkin olarak Türk ve Rus askeri yetkililer, Azez'de geçen günlerde bir araya geldi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında yapılan toplantıda iki ülkenin askeri kurmayları, ortak devriyede Türk ve Rus askerlerinin kullanacağı güzergâhlar konusunda mutabakata vardı.
Yapılan mutabakat doğrultusunda, Azez- Halep karayolunun güneydoğusundan itibaren başlayarak Tel Rıfat'a kadar uzanacak, Minnag Havaalanı'nın da bulunduğu yaklaşık 20 kilometrelik güzergâhta Türk ve Rus askerleri zırhlı araçlarla devriye görevi yapacak. İhtiyaç halinde iki ülkenin hava kuvvetleri de devriye faaliyetlerine eşlik edecek.
Olumlu sonuçlanan ve gelecek günlerde başlaması beklenen devriye faaliyetinde Türk askerleri Özgür Suriye Ordusu'nun denetimindeki bölgeler, Rus askerleri ise terör örgütünün yakınındaki güzergâhta görev yapacak. Ortak gerçekleşecek olan devriyelerin ilerleyen süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmaması halinde bağımsız devriyeler şeklinde devam edeceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Devriye güzergahı
- Güzergah hattı
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 394 MB

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Uğur CAN - Emrah KIZIL- SURİYE- DHA)

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