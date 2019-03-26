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TSK ve Rus askerlerinden, Tel Rıfat'ta ilk devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:53 | Son Güncelleme

  Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra ettiğini açıkladı.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri, ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir" denildi.

ANKARA, (DHA)

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