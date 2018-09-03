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TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Seferihisar'ın Özdere mahallesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

İzmir'in Seferihisar ilçesi Özdere mahallesindeki TSK'ya ait kamp alanının Katarlılara satıldığına ilişkin iddialar tartışmalara neden oldu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu Meclis gündemine taşıyarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi. Önergede şu ifadeler ve sorular yer aldı:

"İzmir Özdere'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hali hazırda hizmete devam etmekte olan askeri kamp alanın Katarlılara satıldığı iddia edilmektedir.

Öte yandan TBMM 26. Dönem Yasama Yılı'nda 19/09/2016 tarihinde 'İzmir'deki askeri arazilerin boşaltılması çalışmalarına ve boşaltılan alanların değerlendirilmesine ilişkin' 7/7833 esas numaralı yazılı soru önergeme 27/12/2016 tarihinde Başbakan tarafından verilen yanıtta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan bir komisyon kurulduğu belirtilmiş ve 'Kent merkezi dışına taşınacak askeri alanların seçiminde temel kriterler oluşturulmuş ve bu çerçevede bir değerlendirme yapılması öngörülmüştür. Buna göre; askeri alanın kent merkezi içindeki konumu, yüzölçümü-büyüklüğü, askeri alanın mevcut kullanımı (Zırhlı Birlik, Hava Üsleri, Mekanize Tugaylar vb.) gibi kriterlerin yanında, yerel yönetimlerden gelen taleplerin de dikkate alınmasını sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışılmaktadır' ifadeleri kullanılmıştır.Fakat o günden bu yana konuyla ilgili herhangi bir adım atılmamış, atılmışsa da konuyla ilgili bizlerin ve kamuoyunun bilgisi yoktur.

Bu bağlamda:

— Özdere'de bulunan TSK'ya ait askeri kamp alanın Katarlılara satıldığı iddialarına yönelik açıklamanız nedir?

— Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan ilgili komisyonun çalışmaları ne aşamadadır?

— Boşaltılan ve/veya boşaltılması planlanan askeri alanların akıbeti nedir?"

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