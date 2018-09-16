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TSK'ya yeni yerli silah!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen ateşli silah üreticilerinden Ata Silah, özgün tasarımla yerli ürettiği 40 milimetre bomba atar için SSB ile sözleşme imzaladı. Tasarımıyla mevcut ürünlerdeki dezavantajları kaldıran, ulusal ve uluslararası patent başvuruları yapılan bomba atarın teslimatlarına bu yıl başlanması hedefleniyor.

TSK'ya yeni yerli silah!

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için yeni bir yerli üretici devreye giriyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile sözleşme imzalayan Ata Silah, bu yıl teslimata başlamayı hedefliyor.

Ata Silah, SAHA EXPO 2018'de sergilenen ve 1,5 yıllık çalışmanın ürünü olan BA 40 Bomba Atar için SSB ile sözleşme imzaladı. Bu yıl başlaması planlanan teslimatların ardından bomba atarlar farklı birliklerin kullanımına sunulacak.

Özgün tasarımıyla yerli olarak üretilen bomba atar için ulusal ve uluslararası patent başvuruları yapıldı.

Dipçik aksamı takılarak tek başına kullanılabilen bomba atar, aynı zamanda MPT-76'nın altına takılabilecek şekilde tasarlandı.

Tasarımı dolayısıyla aynı bomba atar, sağ ve sol elli personel tarafından kullanılabiliyor.

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40 milimetre kalibre tekli bomba atar, ses fişeği, gaz fişeği, tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirildi. Bomba atarda görüş ve aydınlatma sistemleri takılabilecek tertibatlar bulunuyor.

MEVCUT ÜRÜNLERDEKİ DEZAVANTAJLARI KALDIRIYOR

Ata Silah'ın ürünü, tek yönden doldurulan ya da çift yönden doldurulduğunda piyade tüfeğiyle kullanımı güçleşen, istenildiği gibi atış yapılamayan mevcut ürünlerden farklı olarak iki yönden de kolay ve hızlı doldurulabilecek şekilde tasarlandı.

BA 40 Bomba Atar, bunların yanında namlunun atış esnasında hareket etmemesi, namlu tam olarak kapanmadan ateşleme yapılamadığı için daha emniyetli olması, piyade tüfeği alanda kullanıldığında herhangi bir engel teşkil etmemesi dolayısıyla mevcut ürünlerden üstünlükler taşıyor.


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Anahtar Kelimeler:
TSK yerli silah

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Vatana Millete hayırlı uğurlu olsun Vatanhainleri herzamanki gibi kuduracak elbet bırak Kudursun
helal olsun tam bağımsızlık silah ve ekonomi ile sağlanır.Savunma sanayisindeki başarı bizi çok güçlü kılıyor daha da geliştireceğiz durmak yok !
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