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TSK yeni nesil teknolojilerle haberleşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 11:11 | Son Güncelleme

Kara, deniz ve hava unsurlarının taktik ve stratejik telsiz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi kapsamında 14 tipte yaklaşık 8 bin telsizin teslimatı gerçekleştirildi - ASELSAN ile yapılan ek sözleşmeyle 18 bin 203 telsiz yerli olarak tedarik edilecek - Milli kriptolu ve milli elektronik harp korumalı cihazlar, kuvvetlerin müşterek harekat yeteneğini artıracak

GÖKSEL YILDIRIM - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kara, hava ve deniz unsurlarının ihtiyaçları için milli ve özgün olarak geliştirilen, müşterek harekat yeteneklerini artıran yazılım tabanlı telsizlere yenileri eklenecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı bağlıları, kuvvet komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığının telsiz ihtiyacının karşılanması amacıyla 2008'de ASELSAN ile TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz (ÇBSMT) sözleşmesi imzaladı.

Proje, kara, deniz ve hava unsurlarının taktik ve stratejik telsiz ihtiyaçlarının karşılanması ve TSK'nın standart telsizinin oluşturulmasına yönelik olarak yazılım tabanlı telsizlerin geliştirilmesi ve üretimini içeriyor. Telsizler, kara, hava ve deniz platformları için ayrı olarak, HF ve VHF/UHF bantlarında çalışacak, milli kriptolu ve milli elektronik harp korumalı cihazlar olarak tasarlanıyor.

Söz konusu telsizler, çok bantlı, sayısal, yazılıma dayalı, yazılım ile yönetim, kontrol, konfigürasyon ve geliştirme imkanı olan, NATO ve milli sistemlerle karşılıklı ve emniyetli çalışabilir özelliklere sahip bulunuyor.

Proje, IP temelli İç Haberleşme Sistemi ve el telsizinin de dahil edilmesiyle 14 tipte toplam 9 bin 520 telsiz üretimini kapsayacak şekilde geliştirildi. Bahse konu telsizlerden 8 bin 37'sinin kabulü yapılarak TSK'ya teslimi gerçekleştirildi.

Değişik tipte milli üretim telsizlerin başarıyla geliştirilmesi neticesinde bunların yaygınlaşması amacıyla 26 Ekim'de ASELSAN ile ek sözleşme imzalandı. Ek sözleşme kapsamında, seri üretim tedariklerinin devamı niteliğinde TSK'nın 2019-2024 dönemi için ihtiyaç duyduğu 18 bin 203 telsiz yerli olarak tedarik edilecek.

Bu telsizlerle, kuvvetlerin müşterek harekatta kullanabileceği ortak milli kriptolu ve elektronik harp korumalı telsiz çözümü oluşturuluyor.

Tüm kuvvetlerin ağ destekli harekat yeteneğinin temelini oluşturan yüksek hızlı telsiz veri ağı çözümü gerçekleştiriliyor.

Milli kriptolu ve frekans atlamalı HF çözümü ortaya konuluyor.

Geniş frekans bandında frekans atlama yeteneğiyle elektronik harp tehdidine karşı beka kabiliyeti kazanılıyor.

Kuvvet kullanıcılarının Türkiye'deki tüm haberleşme altyapılarına (TASMUS, TAFICS, JEMUS, SAHMUS, Türk Telekom) otomatik entegrasyonu sağlanıyor.

Yazılım tabanlı telsiz teknolojisiyle gelişmeye açık bir haberleşme altyapısı oluşturuluyor.

- Türkiye sayılı ülkeler arasında

Türkiye, bu kapsamda geliştirilen yazılım tabanlı telsizlerle kara, hava ve deniz platformlarının tamamında kendi milli ve özgün haberleşme sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten sayılı ülkeler arasında yerini aldı.

Ayrıca söz konusu yazılım tabanlı telsizler Pakistan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya'ya ihraç edildi.

Türkiye bu telsiz ailesiyle dünyada önemli ihracatçılardan biri olmayı başardı.

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Aselsan ihracat Savunma Sanayii Başkanlığı Telsiz Türk Silahlı Kuvvetleri

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