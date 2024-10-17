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TSK'yla ilgili sözleri infial yaratmıştı! Şebnem Korur Fincancı'ya 50 bin TL para cezası

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.10.2024 13:26
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Şebnem Korur Fincancı’nın, 'TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını' iddia ettiğine dair açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

TSK'yla ilgili sözleri infial yaratmıştı! Şebnem Korur Fincancı'ya 50 bin TL para cezası

Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'yla sözleri tepki çekmişti. Manevi tazminat davası sonuçlandı ve Fincancı 50 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE DEMİŞTİ?

Terör örgütünün sözde yayın organına konuşan Fincancı, öldürülen teröristlerin cesetlerini incelediğini belirterek, "Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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