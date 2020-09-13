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TSK yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 9 kişiyi yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 19:35 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birlikleri, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7’si çocuk 9 kişiyi yakaladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birlikleri, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7’si çocuk 9 kişiyi yakaladı. Kaçaklardan biri hakkında uluslararası arama kararı olduğu, diğerinin ise terör örgütü DAEŞ bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Hatay’daki Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir grubu tespit etti. Hudut birlikleri, Rus uyruklu 7’si çocuk 9 kişiyi yurda girerken yakaladı. Söz konusu şahıslardan Arina Y. hakkında uluslararası arama kararı olduğu, Kızıgül C.’nin ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

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