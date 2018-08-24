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TSK: Zap bölgesinde silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 09:33 | Son Güncelleme

TSK'nın resmi Twıtter adresinden terörle mücadeleye ilişkin yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Zap bölgesine 24 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi" denildi.  (FOTOĞRAF) 

TSK: Zap bölgesinde silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA (DHA)- TSK'nın resmi Twıtter adresinden terörle mücadeleye ilişkin yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Zap bölgesine 24 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

(FOTOĞRAF)

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