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TSKB, 491 milyon TL net kar elde etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 20:15 | Son Güncelleme

TSKB, yılın 9 ayındaki net dönem karı 491 milyon TL olarak gerçekleşti - TSKB Genel Müdürü Suat İnce: - "2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde de sürdürülebilir ve kapsayıcı bankacılık faaliyetlerimizle sanayimize ve ülke ekonomisine değer katmaya devam ettik" - "Bulunduğumuz konjonktürde Türkiye ekonomisinin güçlü dinamikleri, yatırımlar için önemli fırsatlar sunuyor. Ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirlerle zor dönemin geride kaldığını, toparlanma sürecine girdiğimizi düşünüyorum"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'nin (TSKB), yılın 9 ayındaki net dönem karı 491 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

TSKB'den yılın 9 aylık döneminin finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, banka, söz konusu dönemde toplam aktif büyüklüğünü yüzde 51 artırarak 43,6 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın kredi portföyü 33,6 milyar TL’ye ulaşırken, 9 aylık net dönem karı da 491 milyon TL olarak gerçekleşti.

TSKB, yılın 9 ayında, öz kaynaklarını yüzde 10 artışla 3,9 milyar TL’ye taşırken, yıllık bazda yüzde 17,6 öz kaynak getiri oranı ve yüzde 1,8 aktif getiri oranına imza attı.

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- “Kaynak çeşitlendirme ve zenginleştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, TSKB’nin özel sektör yatırımlarını destekleyerek ekonomiye katkısını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde de sürdürülebilir ve kapsayıcı bankacılık faaliyetlerimizle sanayimize ve ülke ekonomisine değer katmaya devam ettik. Bu süreçte, uluslararası kuruluşlardan özel sektöre kullandırmak üzere toplam 600 milyon dolarlık yeni kaynak temin ettik. Yılın ilk yarısında Dünya Bankası’ndan temin ettiğimiz 400 milyon dolarlık kaynağın ardından yılın üçüncü çeyreğinde dünya çapında bir ilke imza atarak Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 200 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması imzaladık. Krediyi yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ulaşım, enerji iletimi, atık su yönetimi ve telekomünikasyon yatırımlarının finansmanında kullanacağız. AIIB dünya çapında ilk kez bir bankaya özel sektör yatırımlarına aktarılmak üzere kredi veriyor. Ülkemize bu finansman kaynağını getirmekten gurur duyuyor, bu kredinin ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğuna inanıyoruz. Kaynak çeşitlendirme ve zenginleştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Yeni kullandırımlarda ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, kadın istihdamı projelerinin ve APEX kredilerinin öne çıktığını aktaran İnce, “Bulunduğumuz konjonktürde Türkiye ekonomisinin güçlü dinamikleri, yatırımlar için önemli fırsatlar sunuyor. Ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirlerle zor dönemin geride kaldığını, toparlanma sürecine girdiğimizi düşünüyorum. TSKB olarak önümüzdeki dönemde kapsayıcı kalkınma ve sürdürülebilirlik temalı kredilere öncelik vererek, hem finansman hem de danışmanlık ürünlerimizle yatırımcılarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
finansal sonuç TSKB

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