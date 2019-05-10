HABER

TSKB desteği ile "Yarının Kadın Yıldızları" dünyaya açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

TSKB Genel Müdürü Suat İnce: - "Her kademede yüzde 50’nin üstünde kadın çalışan oranına sahip bir banka olarak iş birliği içinde olduğumuz tüm sektörlerde kadın istihdamının artırılması için sorumluluk alıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliğiyle İKSV-İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçirilen "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu'nun" ikinci yılında fondan faydalanmaya hak kazanan 14 üstün yetenekli genç kadın müzisyen belirlendi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu'nun" ikinci yılında 14 üstün yetenekli genç kadın müzisyenin, çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek verilecek.

Ayrıca, seçilen müzisyenler, 25 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da, kemanın duayeni Ayla Erduran’ın da kanaat önderi ve konuk sanatçı olarak sahneye çıkacağı "Yarının Kadın Yıldızları" konserinde dinleyicilerle buluşacak.

1990 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali'ni destekleyen TSKB, bu desteğini son iki yıldır kadının sosyal ve kültürel alanda güçlenmesi temasıyla gerçekleştiriyor.

TSKB’nin, "Eğitim Destek Fonu Sponsoru" olarak yer aldığı projede, konser bilet satışlarından elde edilen gelir de fona aktarılıyor. Projeyle genç kadın müzisyenlere uluslararası arenada yeni ufuklar açılması hedefleniyor.

- "Tüm sektörlerde kadın istihdamının artırılması için sorumluluk alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, banka olarak ülkenin kalkınma hedeflerini sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temelinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla desteklediklerini belirterek, "Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımda fırsat eşitliğine sahip olmasının toplumsal ilerlemenin ön koşulu olduğuna inanıyoruz. Her kademede yüzde 50’nin üstünde kadın çalışan oranına sahip bir banka olarak iş birliği içinde olduğumuz tüm sektörlerde kadın istihdamının artırılması için sorumluluk alıyoruz." ifadelerini kullandı.

TSKB’nin kadın istihdamı konusundaki çalışmaları hakkında bilgi veren İnce, şunları kaydetti:

"TSKB olarak özel sektöre sunduğumuz fırsat eşitliği temalı finansal desteklerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle kadın dostu ekonomiyi destekliyoruz. Destek sağladığımız firmalarda kadın çalışan oranları gözle görünür oranda artarken kendi kadın dostu şirket karnemizi de yüksek tutuyoruz. Bu alandaki katkımızı sosyal sorumluluk projelerimiz kanalıyla çoğaltarak daha fazla kadının hayatını değiştirmek istiyoruz. Çünkü üretime katılan her kadın çevresini de olumlu anlamda dönüştürüyor.

Bu kapsamda, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte hayata geçirdiğimiz Eğitimden Üretime Burs Fonu ile üniversiteli kız öğrencilerin daha iyi bir eğitim alarak iş hayatına adım atmalarına katkı sunuyoruz. Yine bu bakış açısı ile İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçirdiğimiz 'Yarının Kadın Yıldızları' Eğitim Destek Fonuyla genç kadın müzisyenlerimize, ülkemizi ulusal ve uluslararası kültür-sanat alanında temsil etmeleri için destek oluyoruz."

"Yarının Kadın Yıldızları" Eğitim Destek Fonuyla, genç yeteneklerin ülkenin birer sanat elçisi haline gelmelerine destek olduklarını belirten İnce, "TSKB olarak projenin ikinci yılında da genç kadın müzisyenlerimizin maddi manevi büyük emek isteyen eğitim yolculuklarında yanlarında oluyoruz. Gençlerimiz katıldıkları önemli yarışmalarda birincilikler ve büyük başarılar elde ediyorlar. Dünyanın önemli salonlarında konserler veriyorlar. Desteklerimizin yerini bulduğunu görmek, genç müzisyenlerimizin uluslararası platformda tanınırlığına katkıda bulunmak bizi ayrıca mutlu ediyor." bilgisini verdi.

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor
CK Enerji ‘Boğaziçi’nin ‘enerjisi’ olduCK Enerji ‘Boğaziçi’nin ‘enerjisi’ oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSKB

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Yüksekova saldırısını yapan teröristler yakalandı!

Yüksekova saldırısını yapan teröristler yakalandı!

Baltalı sürücü tutuklandı

Baltalı sürücü tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.