'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

1990 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali'ni destekleyen TSKB, bu desteğini son iki yıldır kadının sosyal ve kültürel alanda güçlenmesi temasıyla gerçekleştiriyor.

Ayrıca, seçilen müzisyenler, 25 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da, kemanın duayeni Ayla Erduran’ın da kanaat önderi ve konuk sanatçı olarak sahneye çıkacağı "Yarının Kadın Yıldızları" konserinde dinleyicilerle buluşacak.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu'nun" ikinci yılında 14 üstün yetenekli genç kadın müzisyenin, çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek verilecek.

- "Tüm sektörlerde kadın istihdamının artırılması için sorumluluk alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, banka olarak ülkenin kalkınma hedeflerini sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temelinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla desteklediklerini belirterek, "Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımda fırsat eşitliğine sahip olmasının toplumsal ilerlemenin ön koşulu olduğuna inanıyoruz. Her kademede yüzde 50’nin üstünde kadın çalışan oranına sahip bir banka olarak iş birliği içinde olduğumuz tüm sektörlerde kadın istihdamının artırılması için sorumluluk alıyoruz." ifadelerini kullandı.

TSKB’nin kadın istihdamı konusundaki çalışmaları hakkında bilgi veren İnce, şunları kaydetti:

"TSKB olarak özel sektöre sunduğumuz fırsat eşitliği temalı finansal desteklerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle kadın dostu ekonomiyi destekliyoruz. Destek sağladığımız firmalarda kadın çalışan oranları gözle görünür oranda artarken kendi kadın dostu şirket karnemizi de yüksek tutuyoruz. Bu alandaki katkımızı sosyal sorumluluk projelerimiz kanalıyla çoğaltarak daha fazla kadının hayatını değiştirmek istiyoruz. Çünkü üretime katılan her kadın çevresini de olumlu anlamda dönüştürüyor.