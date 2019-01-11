TSKB karbon salımının 2,4 milyon ton azaltılmasına katkı sundu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası piyasalardan sağladığı orta ve uzun vadeli fonlarla Türkiye’de enerji verimliliğine de önemli destekler veren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), bugüne kadar sadece bu amaç için 80’in üzerinde projeye yaklaşık 655 milyon dolar finansman sağladı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için çalışan TSKB, başta enerji verimliliği olmak üzere, sürdürülebilir temalı finansman destekleriyle dikkati çekiyor. Kredi portföyünün yüzde 68’inin sürdürülebilir temalı yatırımlarının oluşturduğu banka bugüne kadar 80’in üzerinde enerji verimliliği projesine yaklaşık 655 milyon dolar finansman sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji Verimliliği Derneği'nin (Enver) Yönetim Kurulu Üyesi ve TSKB Genel Müdürü Suat İnce, özellikle sanayi şirketlerinin bu alandaki farkındalığının artırılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bu konuda TSKB’nin çalışmalarına değinen İnce, şunları kaydetti:

“Kuşkusuz reel sektörün kaliteden ödün vermeksizin enerjiyi verimli kullanmasının sağlanması hem ekonomik hem çevresel açıdan büyük bir potansiyele karşılık geliyor. TSKB olarak biz de bu konuda üstümüze düşeni yapıyor, finanse ettiğimiz enerji verimliliği yatırımları ile her yıl 4,7 milyon Gigacal düzeyinde enerjiyi ülkemize kazandırıyoruz. Bu yatırımlar düşük karbonlu ekonomik dönüşüm için de önemli. Bugüne kadar finanse ettiğimiz 80’in üzerinde yatırımla ülkemizin yıllık karbon salımını yılda 2,4 milyon ton düzeyinde düşürdük. Kredi portföyümüzün yüzde 68’ini oluşturan ve içinde yenilenebilir enerji, çevre gibi farklı sürdürülebilirlik temalarını da barındıran yatırımları da hesaba kattığımızda azaltılan karbon salımı yıllık 12 milyon tona ulaşıyor.”