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TSKB ve KfW iş birliklerinin 50'nci yılını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

TSKB Genel Müdürü Suat İnce: - "Yenilikçi çözümler üreterek bu iş birliğimizin devam edeceği ve gelişeceğine olan inancım tamdır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW), yarım asırdır devam eden iş birliklerini İstanbul’da kutladı.

TSKB ile KfW, 50 yıldır devam eden iş birliklerini düzenledikleri etkinlikle kutladı. TSKB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, TSKB Genel Müdürü Suat İnce, KfW’nin Asya ve Avrupa’dan Sorumlu Yönetim Komitesi Üyesi Stephan Opitz ve Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel’in yanı sıra her iki bankanın üst düzey yöneticileri ve reel sektör temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, TSKB ve KfW’nin ortak misyon ve hedeflerle hareket eden iki finans kuruluşu olduğu belirterek, "Türkiye’nin planlı kalkınma döneminde kurulan TSKB, ülke ekonomisinin gelişimi için önemli çalışmalar gerçekleştiren, sürdürülebilir ve katılımcı bankacılık alanında öncü bir olmuş bir kuruluş olarak KfW ile benzer bir tarihe sahip. Bu ortak amaç ve misyon ise uzun yıllara dayanan güçlü iş ortaklığımızın en önemli şifresi. Yenilikçi çözümler üreterek bu iş birliğimizin devam edeceği ve gelişeceğine olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

KfW’nin Asya ve Avrupa’dan Sorumlu Yönetim Komitesi Üyesi Stephan Opitz ise geçen 50 yılda böyle verimli ve önemli bir ortaklık geliştirmiş olmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Öte yandan açıklamaya göre, 1969 yılında iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın ardından, TSKB ile KfW ilk kredi sözleşmesini hayata geçirdi. Aradan geçen 50 yılda her iki banka Türk ekonomisinin gelişimine katkıda bulunan pek çok proje için kaynak sağlayarak ülkenin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda önemli roller üstlendi.

Sürdürülebilir yatırım projeleri alanında birçok yatırımı finanse eden TSKB ve KfW, çalışan değişimi ve teknik danışmanlık programları kapsamında da iş birliklerinde bulundu.

Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü (IDFC) ve D20 Uzun-Vadeli Yatırımcılar Kulübü (D20 LTIC) gibi uluslararası finansal platformlarda sürdürülebilir finansmanı desteklemek üzere bir arada yer aldı.

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