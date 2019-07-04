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TSKB'den toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırma hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya: - "Erkek yoğun sektörlerde kadın istihdamını artırmak kadar, perakende sektörü gibi kadın yoğun sektörlerde de çalışma koşullarını iyileştirmenin son derece değerli olduğuna inanıyoruz" - "AFD ile birlikte başlattığımız kadın istihdamı kredisi ile oldukça başarılı çalışmalara imza attığımız Koton firmasıyla iş birliğimizi bir üst seviyeye taşıyarak, Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren tedarikçi firmaları da bu dönüşüm yolculuğuna dahil edecek olmak kadın dostu ekonomi anlamında çok önemli bir adım. Projeyle kısa sürede güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) kadın istihdamı kredi programı kapsamında destek verdiği Koton, şimdi de Escarus iş birliğiyle hayata geçirdiği projeyle tedarik zincirinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

TSKB, AFD ve Escarus iş birliği ile Koton'un tedarik zinciri için toplumsal cinsiyet eşitliği projesi "Koton Eşitiz"in tanıtım toplantısı yapıldı.

"Koton Paydaşları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesinin ilk etabında İstanbul, Niğde, Bursa, Diyarbakır, Iğdır, Kastamonu, İzmir, Kırklareli, Batman gibi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren 16 tedarikçi firmayla birlikte cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yürütülecek. Proje, bu özelliği ile Türkiye’de bir ilk olma niteliği de taşıyor.

Toplumsal algıyı değiştirmek ve çalışma hayatında kadınlara fırsat eşitliği sunmak amacıyla pek çok proje hayata geçiren TSKB, 3 yıl önce AFD ile başlattığı kadın istihdamı kredi programındaki başarılı uygulamalardan sonra şimdi de TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı-Escarus ile şirketlere toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yol haritası çiziyor.

Escarus danışmanlığıyla yürütülecek proje kapsamında öncelikle firmalar ziyaret edilecek, bir uygulama aracı ve belirli sorularla firmaların fırsat eşitliği alanındaki mevcut durumu ölçülecek ve cinsiyet eşitliğini desteklemeye yönelik aksiyon planlarının alınması sağlanacak. Yaklaşık bir yıl sürecek çalışma sonunda firmalar, Escarus tarafından sertifikalandırılacak.

Sertifika alan şirketler de faaliyetleri, işe alım süreçleri, iletişim faaliyetleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadının güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil etmiş olacaklar.

Proje kapsamında şirketlerin değerlendirileceği 7 başlık ise "Üst Yönetim Taahhüdü, İşe Alım Kriterleri, Eğitim ve Kişisel Gelişim, Kariyer Gelişimi ve Fırsat Eşitliği, Çocuklu Çalışanlar için Kariyer Desteği, İş Yerinde Tacizin Yönetilmesi ve Farkındalık ve İletişim" oldu.

- "Çalışma koşullarını iyileştirmenin son derece değerli olduğuna inanıyoruz"

Tanıtım toplantısında konuşan TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, fırsat eşitliği ve kadın istihdamının TSKB'nin odak konuları arasında olduğunu belirterek, "TSKB olarak 3 yıl önce değerli iş ortağımız AFD ile iş dünyasının cinsiyet eşitliği konusunda somut adımlar atması amacıyla bir sosyal kalkınma projesi başlattık." ifadesini kullandı.

Hepkaya, birlikte oluşturdukları bir ölçüm aracıyla belirledikleri kadın dostu şirket olma yönünde sorumluluk alan firmalara yatırım kredileri sunduklarını aktararak, "Bu süreçte pek çok firmamızda kadın istihdamı, fırsat eşitliği politikaları ve farkındalık anlamında önemli bir yol katedildiğine şahit olduk. Kredi sağladığımız firmalarda bin 250 kadını aktif çalışma hayatına kazandırdığımızı da gurur ve mutlulukla ifade edebiliriz." diye konuştu.

Koton'un cinsiyet eşitliğini desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla önemli aksiyonlar aldığını vurgulayan Hepkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erkek yoğun sektörlerde kadın istihdamını artırmak kadar, perakende sektörü gibi kadın yoğun sektörlerde de çalışma koşullarını iyileştirmenin son derece değerli olduğuna inanıyoruz. AFD ile birlikte başlattığımız kadın istihdamı kredisi ile oldukça başarılı çalışmalara imza attığımız Koton firmasıyla iş birliğimizi bir üst seviyeye taşıyarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren tedarikçi firmaları da bu dönüşüm yolculuğuna dahil edecek olmak kadın dostu ekonomi anlamında çok önemli bir adım. Projeyle kısa sürede güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum."

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