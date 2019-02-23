TSKB'den Yarının Kadın Yıldızları'na eğitim desteği

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliğiyle İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçirilen Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu ikinci yılında yeni ufuklara açılmak için destek arayan genç kadın müzisyenlerin başvurularını bekliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB iş birliğiyle, İstanbul Müzik Festivali kapsamında geçen yıl başlatılan “Yarının Kadın Yıldızları” projesi başvuruları devam ediyor. Destek fonundan yararlanmak için başvurular, 15 Mart Cuma gününe kadar "destekbasvuru@iksv.org" adresinden yapılabilecek. Adaylar, Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu ve şartnameyle ilgili ayrıntılı bilgilere "müzik.iksv.org" adresinden ulaşabilecek.

Proje kapsamında, TSKB’nin desteği ve festival izleyicilerinin de katkısıyla oluşturulan fon, çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinde ilerlemek isteyen genç kadın müzisyenlere maddi destek sunuyor. Düzenlenen özel bir konserle, projeden yararlanan kadın müzisyenlerin festival dinleyicisiyle buluşmaları sağlanıyor.