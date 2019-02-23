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TSKB'den Yarının Kadın Yıldızları'na eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 11:49 | Son Güncelleme

Yarının Kadın Yıldızları Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu ikinci yılında destek arayan genç kadın müzisyenlerin başvurularını bekliyor - Destek fonundan yararlanmak için başvurular, 15 Mart Cuma gününe kadar "destekbasvuru@iksv.org" adresinden yapılabilecek - Adaylar, Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu ve şartnameyle ilgili ayrıntılı bilgilere "müzik.iksv.org" adresinden ulaşabilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliğiyle İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçirilen Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu ikinci yılında yeni ufuklara açılmak için destek arayan genç kadın müzisyenlerin başvurularını bekliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB iş birliğiyle, İstanbul Müzik Festivali kapsamında geçen yıl başlatılan “Yarının Kadın Yıldızları” projesi başvuruları devam ediyor. Destek fonundan yararlanmak için başvurular, 15 Mart Cuma gününe kadar "destekbasvuru@iksv.org" adresinden yapılabilecek. Adaylar, Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu ve şartnameyle ilgili ayrıntılı bilgilere "müzik.iksv.org" adresinden ulaşabilecek.

Proje kapsamında, TSKB’nin desteği ve festival izleyicilerinin de katkısıyla oluşturulan fon, çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinde ilerlemek isteyen genç kadın müzisyenlere maddi destek sunuyor. Düzenlenen özel bir konserle, projeden yararlanan kadın müzisyenlerin festival dinleyicisiyle buluşmaları sağlanıyor.

Destek fonundan yararlanmaya hak kazanan sanatçılar, 25 Haziran Salı akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da, Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak. Bu yılki konserde kemanın duayen isimlerinden Ayla Erduran da sahnede Yarının Kadın Yıldızları’na eşlik edecek. Konser öncesi Murat Yetkin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Konsere Doğru” söyleşisinde ise milli paralimpik atlet Öznur Alumur ile Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gözde Durmuş kişisel başarı hikayelerini anlatacak.

- TSKB 28 yıldır İstanbul Müzik Festivali destekçisi

1990 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali'nin destekçileri arasında yer alan TSKB, kadınların güçlenmesi yönündeki finansman ve sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında “Yarının Kadın Yıldızları” projesinde eğitim destek fonu sponsoru olarak yer alıyor. 2018'de bu proje kapsamında oluşturulan fondan, 14 genç kadın müzisyen yararlandı.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’na yurt dışında bir müzik okulundan lisans veya lisansüstü seviyesinde kabul alan, yurt dışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor. Başvurular, İKSV Genel Müdür Yardımcısı ve müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano sanatçıları Ufuk & Bahar Dördüncü, klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu ve besteci Özkan Manav’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

- TSKB, kadınların iş dünyasına katılımı için sorumluluk alıyor

TSKB, Yarının Kadın Yıldızları fonunun yanı sıra Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile hayata geçirdiği “Eğitimden Üretime” burs fonuyla da üniversite öğrencisi genç kızları destekliyor. İş dünyasında kadın dostu şirketlerin artması yönünde de sorumluluk alan TSKB, kadın istihdamı temalı finansman modelleri geliştiriyor. Banka ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) bünyesinde yayına başlayan “Eşit Adımlar” (www.esitadimlar.com) platformunun sponsorluğunu üstleniyor.

İş hayatında fırsat eşitliği alanında kapsamlı bir dijital rehber niteliğinde olan “Eşit Adımlar” platformu, internet ve sosyal medya kanalıyla sunduğu iyi uygulama örnekleri ve yol haritaları ile bu yönde adım atmak isteyen firmalara ilham veriyor.

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