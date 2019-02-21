TSK'da ankesörlü telefon operasyonu: 25 gözaltı kararı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 13 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 9'u muvazzaf, 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 3 albay, 3 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 2 teğmen, 13 astsubay olmak üzere 9'u muvazzaf 16'sı meslekten ihraç ve 5'i emekli 25 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de bu sabah eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapmasında 11 şüpheli yakalanırken, 14 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

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