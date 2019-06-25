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TSK’da FETÖ operasyonu: 36 kişi hakkında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 09:11 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 18 ilde düzenlenen TSK’daki FETÖ operasyonunda, 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.TSK’deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor.Operasyon için sabah saatlerinden itibaren düğmeye basılırken; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen kişilere yönelik gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 18 ilde düzenlenen TSK’daki FETÖ operasyonunda, 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
TSK’deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor.Operasyon için sabah saatlerinden itibaren düğmeye basılırken; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen kişilere yönelik gözaltı kararı verildi. Aralarında aktif görevdeki 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 1 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen, 2 emekli astsubay ve hakkında teşhis veya alınmış ifade bulunan askeri okuldan ilişiği kesilmiş 4 öğrenci, Deniz Kuvvetlerinde görevli iken açığa alınmış 1 teğmen, 1 astsubay olmak üzere toplam 36 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sürüyor.

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