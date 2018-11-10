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TSK'dan 10 Kasım'a özel klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 07:57 | Son Güncelleme

TSK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel klip hazırladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel klip yayımladı.

TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verildi.

Videoda Atatürk'ün, "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir." ifadesi de kullanıldı.

Anıtkabir'in gece görüntüsünün de yer aldığı klip, "Daima kalbimizdesin." yazısıyla sona eriyor.

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