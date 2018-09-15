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TSK'dan Bakü'nün kurtuluşuna özel klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 17:16 | Son Güncelleme

Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klip, TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Bakü'nün Kurtuluş Günü ve Kafkas İslam Ordusu'nun Nuri Paşa komutasında Bakü'ye girişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırlandı.

TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Azerbaycanlı çocukların seslendirdiği "Yaşa Benim Halkım" şarkısı eşliğinde, Azerbaycan ile TSK'nın ortak gerçekleştirdiği tatbikatların görüntüleri yer aldı.

Klibin sonunda, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." sözlerine yer verildi.

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Bakü'nün kurtuluşu klip TSK

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