TSK'dan Bakü'nün kurtuluşuna özel klip

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Bakü'nün Kurtuluş Günü ve Kafkas İslam Ordusu'nun Nuri Paşa komutasında Bakü'ye girişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırlandı.

TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Azerbaycanlı çocukların seslendirdiği "Yaşa Benim Halkım" şarkısı eşliğinde, Azerbaycan ile TSK'nın ortak gerçekleştirdiği tatbikatların görüntüleri yer aldı.

Klibin sonunda, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." sözlerine yer verildi.

