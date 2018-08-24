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TSK'dan "Etkin, Caydırıcı, Saygın" başlıklı klip

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Etkin, Caydırıcı, Saygın" başlığıyla klip hazırladı.

TSK'dan "Etkin, Caydırıcı, Saygın" başlıklı klip

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Etkin, Caydırıcı, Saygın" başlığıyla klip hazırladı. 2 dakika 41 saniye süren klipte, Türk ordusunun karada, denizde ve havadaki operasyonlarına yer verildi. Klip, "Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, her zaman ve her yerde, milletinin emrinde ve daima görevinin başında" ifadeleri ile yayınlandı.

(FOTOĞRAF)

TSK'dan TSK'dan TSK'dan TSK'dan

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