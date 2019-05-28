TSK’dan Hakurk Kampına Hava Ve Kara Operasyonu

Top ve uçakların mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depolarını vurmasının ardından bölgeden patlama sesleri geldi. Bombardımanların tamamlanmasının ardından bu kez kara harekâtı başlatıldı. Gece saatlerinde özel eğitimli komandolar, helikopterle belirlenen güvenli alanlara indirildi. Gece harekât yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komandolar, belirlenen hedeflere sızdı.

Operasyon Millî Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu;” Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019’da Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde komando tugaylarımızla bir harekât başlatıldı”

Operasyon dün öğleden sonra başladı. Sınır hattındaki askeri birliklerden, Irak tarafındaki Hakurk vadisine yönelik top atışları başladı. Top atışlarının ardından değişik kentlerdeki üslerden kalkan 10’dan fazla savaş uçağı, bölgeyi bombaladı. Hava harekâtında tanker uçaklar silahlı ve silahsız insansız hava araçları da kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’nın Irak Kürt Bölgesindeki önemli kamplarından birinin bulunduğu Hakurk Vadisine operasyon başlattı.Operasyon hem karadan hem havadan yapıldı.

Halen süren operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece boyunca Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi'nden, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte yönetti.

MSB’den yapılan açıklamada harekatın süreceğine dikkat çekilerek, “Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır. Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır” denildi.

Türkiye sınırını hemen yanında bulunan Hakurk Vadisi PKK’nın Irak Kürt bölgesine yerleştiği 1980’li yıllardan beri, örgütün önemli üslenme merkezlerinden bir durumunda. Örgüt, bu bölgeyi Trükiye yönelik saldırılarında sıkça kullnılıyordu.

