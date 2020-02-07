TSK’dan İdlib Çıkışı: ‘Her Türlü Görevi Yerine Getirmeye Hazırız’

Suriye ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 12 gözlem noktasının bulunduğu İdlib’teki ilerleyişi sürüyor.
Bu sabaha karşı M4-M5 karayolunun kesişim noktasında bulunduğu için kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçiren rejim güçleri, İdlib kent merkezine daha da yaklaştı.
Bölgeye yönelik askeri sevkiyatını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Serakib ile İdlib arasında bulunan son yerleşim merkezi olan Sarmin kasabasında bir gözlem noktası kurulduğu iddia edilirken Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, bu iddiayı teyit etmedi.
MSB yetkilisi: ‘‘Önceliğimiz saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması’’
Milli Savunma Bakanlığı’nın bugün Ankara’da düzenlediği 2019 yılının genel bilgilendirme toplantısında konuşan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede bulunan 12 gözlem noktasından 3’ünün rejim kontrolundaki bölgede bulunmakla birlikte tüm gözlem noktalarında ikmal faaliyeti ve personel değişimi kesintisiz sürdüğünü ve gözlem noktalarının yapılabilecek herhangi bir saldırıya karşılık verecek kapasitede olduklarını söyledi.
Güvenlik yetkilisi, ‘‘Saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verilmiştir. Bundan sonra da yapılacak her türlü saldırılara misliyle karşılık verilecektir, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir. Önceliğimiz saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması. Birliklerimiz bölgede, çatışmaların durdurulması için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Bölgedeki çatışmaların durdurulması ve gözlem noktalarımızın emniyetinin sağlanması noktasında takviyeler yaptık. Gözlem noktalarımızın geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz’’ dedi.
Erdoğan, ‘Rejim gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi yapmak mecburiyetinde kalacak’’ demişti; TSK ‘o güce sahibiz’ dedi
Rusya ile Suriye’de yapılan ortak devriyelere ara verilmediğini hava şartlarından dolayı erteleme olduğunu belirten güvenlik kaynağı, 3 Şubat’ta 5’i Türk askeri 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı öncesi Rus muhataplara gereken bilgilendirmenin yapıldığını da teyit etti.
Salı günü AKP Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘‘Bu saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır’’ demişti.
Güvenlik yetkilisi de ‘‘Türk Silahlı Kuvvetleri verilen her tür görevi yerine getirmeye hazırdır, gereğini yapar, o güce de sahiptir’’
Cumartesi günü Türk ve Rus heyetleri Türkiye’de görüşecek
22 Ekim 2019’da İdlib konusunda Türkiye ile Soçi Mutabakatı imzalamış olan Rusya’dan bir heyet Cumartesi günü bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye’ye gelecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kendisinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde bu konuda mutabakat sağlandığını söyledi.
Çavuşoğlu, ‘‘Bu telefon görüşmesinin sonunda heyetlerimizin buluşması, Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelmesi konusunda hemfikir oldular. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak tarih önerilerinde bulunduk. Dışişleri Bakan Yardımcımız Sedat Önal sürekli muhatabıyla temastaydı. Biraz önce gelen bilgiye göre, yarın Rusya'dan Dışişleri Bakanlığının başkanlığını yaptığı bir heyet Türkiye'ye geliyor. Görüşmelerimizi yapacağız. Eğer bu görüşmelerden sonra ihtiyaç olursa liderler düzeyinde de görüşme konusunda Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Putin mutabık kalmışlardı. Amacımız bu çalışmalarla bir an önce bu zulmü ve rejimin saldırganlığını durdurmak ve Anayasa Komisyonu toplantılarına kaldığı yerden devam ederek, siyasi sürece ivme kazandırmaktır’’ dedi.
Dışişleri Bakanı, siyasi sürece inanmayan Şam rejiminin saldırganlığının arttığını söyledi.
Altun: ‘‘Suriye’de barışın anahtarı Türkiye’dir’’
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından Suriye’de barışın anahtarının Türkiye olduğunu söyledi.
Altun, ‘‘Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye olarak her daim siyasi çözüm ve diplomasiden yana gayretlerimizi sürdürdük. Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz. Barışın anahtarı Türkiye'dir’’ yazan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘‘Her kim Türkiye’nin Suriye’de ne işi vardır diye soruyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin taammüden hasmıdır’’ şeklindeki sözlerinin de yer aldığı bir videoyu paylaştı
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