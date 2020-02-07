TSK’dan İdlib Çıkışı: ‘Her Türlü Görevi Yerine Getirmeye Hazırız’

Milli Savunma Bakanlığı’nın bugün Ankara’da düzenlediği 2019 yılının genel bilgilendirme toplantısında konuşan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede bulunan 12 gözlem noktasından 3’ünün rejim kontrolundaki bölgede bulunmakla birlikte tüm gözlem noktalarında ikmal faaliyeti ve personel değişimi kesintisiz sürdüğünü ve gözlem noktalarının yapılabilecek herhangi bir saldırıya karşılık verecek kapasitede olduklarını söyledi.

Bölgeye yönelik askeri sevkiyatını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Serakib ile İdlib arasında bulunan son yerleşim merkezi olan Sarmin kasabasında bir gözlem noktası kurulduğu iddia edilirken Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, bu iddiayı teyit etmedi.

Bu sabaha karşı M4-M5 karayolunun kesişim noktasında bulunduğu için kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçiren rejim güçleri, İdlib kent merkezine daha da yaklaştı.

Güvenlik yetkilisi, ‘‘Saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verilmiştir. Bundan sonra da yapılacak her türlü saldırılara misliyle karşılık verilecektir, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir. Önceliğimiz saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması. Birliklerimiz bölgede, çatışmaların durdurulması için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Bölgedeki çatışmaların durdurulması ve gözlem noktalarımızın emniyetinin sağlanması noktasında takviyeler yaptık. Gözlem noktalarımızın geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz’’ dedi.

Erdoğan, ‘Rejim gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi yapmak mecburiyetinde kalacak’’ demişti; TSK ‘o güce sahibiz’ dedi

Rusya ile Suriye’de yapılan ortak devriyelere ara verilmediğini hava şartlarından dolayı erteleme olduğunu belirten güvenlik kaynağı, 3 Şubat’ta 5’i Türk askeri 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı öncesi Rus muhataplara gereken bilgilendirmenin yapıldığını da teyit etti.

Salı günü AKP Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘‘Bu saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır’’ demişti.