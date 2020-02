TSK’dan İdlib’deki gözlem noktalarına sevkiyat

"Rejim Rusya'nın desteğiyle tüm anlaşma ve sözleşmeleri ihlal ediyor” diyen yetkili "Her türlü gelişmeye hazırız. Elbette tüm seçenekler masada” diye konuştu.

Savunma Bakanı Hulusi Akar da Hürriyet gazetesine verdiği mülakatta "Rejim güçleri şubat ayı sonuna kadar çekilmezse biz gereğini yapacağız” dedi.

"Adana Mutabakatı var. Rusya ile yaptığımız bir Soçi Mutabakatı var” diyen Akar "Biz uluslararası hukuka uygun, yapılan mutabakatlara uygun; meşru taleplerimizi kararlılıkla dile getiriyoruz.(…) Ama mutabakat ihlal edilmeye devam ederse, bizim de B ve C planlarımız var. Her fırsatta ‘Bizi zorlamayın. Yoksa B ve C planlarımız hazır' diyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği rakamlara geçen hafta Türkiye'nin İdlib'e gönderdiği askeri araç sayısını bin 240 asker sayısını ise yaklaşık 5 bin olarak ifade etti.

Geçen Pazartesi günü Suriye hükümet güçlerinin top atışı sonucunda 5 askeri ve 3 sivil personel hayatını kaybetmişti.

Reuters, dpa / EC, HT

