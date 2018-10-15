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TSK'dan Irak kuzeyine hava harekatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 17:46 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak kuzeyi Zap bölgesine bugün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak kuzeyi Zap bölgesine bugün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

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