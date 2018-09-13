TSK'dan Kandil bölgesine hava harekâtı

ANKARA (DHA) - TSK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak, silah mevzii, mühimmat deposu ve akaryakıt ikmal noktası olarak kullanılan bölgeler imha edildi.
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