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TSK'dan Kandil bölgesine hava harekâtı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 16:15 | Son Güncelleme

TSK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak, silah mevzii, mühimmat deposu ve akaryakıt ikmal noktası olarak kullanılan bölgeler imha edildi.

ANKARA (DHA) - TSK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak, silah mevzii, mühimmat deposu ve akaryakıt ikmal noktası olarak kullanılan bölgeler imha edildi.

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