TSK'dan Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı -1

Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı hava destekli olarak zırhlı birlikler ve komandolarla -15 dereceye varan zorlu kış şartlarında kararlılıkla sürdürülüyor. Yapılan atışlarda hedefler başarıyla imha ediliyor.
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