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TSK'dan "Malazgirt'ten Kocatepe'ye" videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 26-30 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle "Malazgirt'ten Kocatepe'ye" başlıklı bir video hazırlandı - Videoda, 26 Ağustos'ta Sultan Alparslan öncülüğünde kazanılan Malazgirt Zaferi'nin görselleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un görüntüleri yer aldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 26-30 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle "Malazgirt'ten Kocatepe'ye" başlıklı bir video hazırlandı. Videoda Malazgirt Zaferi'ne ait görseller ile Büyük Taarruz'a ilişkin görüntüler yer aldı.

TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşılan video, atlı Türk birlikleri, Sultan Alparslan'ın görüntüsü ve "Askerlerim, bugün burada ne emreden bir Sultan ne de emir alan bir asker vardır. Ya zafer kazanırız ya şehit olarak cennete gideriz." sözlerinin bulunduğu görselle başlıyor.

Daha sonra, Gazi Mustafa Kemal'in, Türk askerlerini selamlamasına ve savaş alanından görüntülere yer verilen videoda, Atatürk'ün imzası ile "Ya istiklal ya ölüm." sözleri bulunuyor.

Video, Türk bayrağı ve "Büyük Zafere Adım Adım" ifadeleriyle sona eriyor.

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