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TSK'dan Menbiç'te 52'nci devriye

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Menbiç kentinde, 52'nci devriye görevini gerçekleştirdi.

TSK'dan Menbiç'te 52'nci devriye

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Menbiç kentinde, 52'nci devriye görevini gerçekleştirdi.
18 Haziran tarihinde TSK ve ABD askerleri tarafından Fırat Kalkanı harekat alanı ile Menbiç bölgesi arasındaki hat üzerinde ortak devriye faaliyetine başlandı. TSK'dan bugün yapılan açıklamada, Menbiç'te 52'nci koordineli bağımsız devriyenin yapıldığı duyurularak, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta 28 Eylül 2018 tarihinde 52'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir" denildi.

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